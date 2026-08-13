Yılın en görkemli gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruna tanıklık etmek isteyen binlerce vatandaş, gece geç saatlerde Bursa’da akın etti. Farklı il ve ilçelerden yola çıkarak Yenişehir'deki Çiçekli Göleti çevresinde toplanan gökyüzü meraklıları, unutulmaz anlara sahne olan görsel bir şölen yaşadı.

ARAÇLARINI BIRAKIP KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Gece yarısına doğru bölgede yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi, araç trafiği adeta durma noktasına geldi. Yaklaşık 4 bin kişinin ilçeye akın etmesiyle otopark kapasitesinin tamamen doldu. Bunun üzerine gözlem alanına ulaşmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarını uzak noktalara park ederek gölet kıyısına kilometrelerce yürümeyi göze aldı.