TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 7 Haziran’da yayınlanan sezon finalinde Rabia Soytürk’ün projeye veda etmesinin ardından dizinin yeni kadın başrolü de belli oldu. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay karakterine yeni sezonda Bensu Soral eşlik edecek.

TEŞKİLAT’TA YENİ SEZON ÖNCESİ SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK

Teşkilat’ın 7. sezon hazırlıkları devam ederken dizinin başrol kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Sezon finalinde projeden ayrılan Rabia Soytürk’ün ardından Tolga Sarıtaş’ın partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu.

Dizinin 25 Ağustos’ta sete çıkması planlanırken, yeni sezonda Altay karakterinin hikâyesine eşlik edecek isim de netleşti.

BENSU SORAL TEŞKİLAT KADROSUNA KATILDI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son olarak Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çektiği Organize İşler Sazan Sarmalı dizisinde rol alan Bensu Soral, Teşkilat’ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Soral’ın dizide Azra karakterine hayat vereceği öğrenildi. Başarılı oyuncu, yeni sezonda Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşacak.

ALTAY’IN HAYATINDA ZAMAN ATLAMASI

Teşkilat’ın yeni sezonunda hikâyede zaman atlaması yaşanacak. Bu değişiklikle birlikte izleyiciler Altay karakterini de farklı bir dönemde görecek.

İlk gelen bilgilere göre Altay’ın yeni sezona evli olarak başlaması bekleniyor. Bensu Soral’ın canlandıracağı Azra karakterinin Altay’ın hayatındaki konumu ve ikilinin hikâyesinin nasıl şekilleneceği ise yeni sezonun merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı, Double Click imzalı dizinin yeni sezon çekimlerinin 25 Ağustos’ta başlaması planlanıyor. Dizinin 7. sezonunda yaşanacak değişikliklerin hikâyeye nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu.