Çoğu zaman doğrudan çöpe atılan sert ceviz kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen su, saç köklerindeki dolaşımı destekleyerek dökülmeyi belirgin şekilde azaltıyor. Uzmanlar, bu bileşimin saç pigmentlerini koruma altına alarak beyazlama sürecini geciktirdiğini ve kırılmaları engellediğini bildiriyor.

CEVİZ KABUĞU SUYU SAÇ DÖKÜLMESİNİ NASIL ÖNLÜYOR?

Ceviz kabuğunun yapısında yer alan vitamin ve mineraller, saç derisine doğrudan temas ettiğinde folikülleri harekete geçiriyor. Düzenli temas sağlandığında zayıflayan kökler güçleniyor ve kuruluk kaynaklı saç kırılmaları ortadan kalkıyor. Uygulama, kadın ve erkeklerde yıpranmış saç yapısının yeniden hacim kazanmasına zemin hazırlıyor.

Kaynatılan ceviz kabuklarının barındırdığı doğal renk pigmentleri ve antioksidanlar, saç telinin ana rengini muhafaza etmesine yardım ediyor. Saçın matlaşmasını önleyen bu mineraller, düzenli kullanımda saça doğal bir parlaklık kazandırıyor ve beyaz tellerin belirginleşmesini yavaşlatıyor.

Evde hazırlanabilen kür için belirli miktarda sert ceviz kabuğu suyun içerisine alınarak ocakta kaynatılıyor. İyice kaynayan su ocaktan alındıktan sonra oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakılıyor. Elde edilen süzülmüş su, saç diplerine masaj hareketleriyle tatbik ediliyor.

DÜZENLİ KULLANIMDA ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Uzmanlar, hazırlanan suyun saç diplerine gün içerisinde iki kez uygulanmasının bakım sürecini hızlandırdığını kaydediyor. Kimyasal içermeyen bu doğal yöntemin istikrarlı sürdürülmesi durumunda, saç tellerinin dökülmeye karşı çok daha dayanıklı hale geldiği bildiriliyor.