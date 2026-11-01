Ünlü komedyen Ata Demirer, 30 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Nasıl zayıfladığı merak edilen Demirer, katıldığı röportajda beslenme ve spor düzenini anlattı. Zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı sorusuna da yanıt veren komedyen, bu kez kilo kontrolünü kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

“NE İĞNESİ? İŞİM OLMAZ”

Verdiği 30 kiloyla dikkat çeken Ata Demirer'e, kilo vermek için son dönemde sıkça gündeme gelen zayıflama iğnelerini kullanıp kullanmadığı soruldu. Ünlü komedyen, bu iddiayı net bir dille reddederek şöyle konuştu:

“Yok canım, ne iğnesi? İşim olmaz iğneyle. Öğlen ve akşam ekmek yemiyorum. Spor yapıyorum. İnsülin direncine baktırıp, o direnci halledecek tedaviye gidiyorum.”







“ÖMÜR BOYU SÜRECEK”

Daha önce kilo alıp verme döngüsü yaşadığını anlatan Demirer, bu kez geçici bir diyet uygulamadığını vurguladı. Beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten komedyen, yeni düzenini hayatının kalıcı bir parçası haline getirdiğini söyledi.

Diyete devam edip etmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tabii tabii, her zaman. O ömür boyu sürecek. Öyle 6 aylığına, 9 aylığına yapılan bir şey değil. O yüzden alıp veriyordum zaten. Yaşantımı değiştirdim, öyle söyleyeyim.”