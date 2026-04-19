Polonya’da sokaklara yerleştirilen buzdolapları, hem gıda israfını azaltıyor hem de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek ulaştırıyor. Ülke genelinde hızla yayılan proje, dayanışmanın en basit ama etkili örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Sistem ise oldukça basit işliyor. İhtiyacından fazla yiyeceği olanlar buzdolabına bırakıyor, ihtiyacı olanlar ise hiçbir kayıt ya da prosedür olmadan buradan gıda alabiliyor. Böylece hem israf önleniyor hem de insanlar yardım alırken herhangi bir mahcubiyet yaşamıyor.

Projede sadece bireyler değil, marketler ve gönüllüler de aktif rol oynuyor. Son kullanma tarihi yaklaşan ancak tüketilebilir durumdaki ürünler bu noktalara bırakılırken, gönüllüler de düzenli olarak kontrol sağlayarak gıdaların güvenliğini denetliyor.

Ülke genelinde yaklaşık 1.600 noktaya ulaşan bu 'kamusal buzdolabı' ağı, özellikle Wroclaw gibi şehirlerde yaygın şekilde kullanılıyor. Sadece bu şehirde bile onlarca buzdolabı aktif olarak hizmet veriyor.

Projeyi farklı kılan en önemli detaylardan biri ise karşılıklı paylaşım modeli. Bu sistemde yalnızca ihtiyaç sahipleri değil, aynı kişiler imkân bulduklarında yiyecek bırakarak döngüye katkı sağlıyor. Böylece tek yönlü yardım yerine, toplumsal dayanışma kültürü güçleniyor.

Uzmanlara göre bu uygulama yalnızca açlık sorununa geçici bir çözüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklara erken yaşta paylaşma bilinci kazandırıyor. Sokaktan geçen çocukların bile buzdolabına yiyecek bırakması, projenin eğitimsel yönünü ortaya koyuyor.

Basit bir fikirle başlayan bu girişim, bugün binlerce noktaya ulaşarak hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de paylaşma kültürünün günlük hayatın bir parçası haline gelebileceğini gösteriyor.