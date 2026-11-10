Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu'nun ekibi şekillenirken, Samandıra'daki değişimin sağlık heyetine de uzanabileceği öne sürüldü. Geçiş sürecinde takımın başında sahaya çıkan Dirk Kuyt yeni teknik ekipte yer almadı; uzun yıllardır teknik kadroda görev yapan Zeki Murat Göle ile de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe’deki antrenörlük görevine 2008 yılında getirilen ve o günden itibaren görev yapan Zeki Murat Göle, 2014 yılından beri A takımda yer alıyordu.

Trendyol Süper Lig'de Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle başlangıç yapan Belözoğlu, kulüp içindeki çalışma düzenini de yeniden şekillendirmek istiyor.

SAĞLIK EKİBİ İÇİN DEĞİŞİM PLANI

Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sakatlık süreçleri ve oyuncu sağlığıyla ilgilenen departmanda kapsamlı bir değişiklik hedefliyor. Mevcut sağlık ekibiyle yolların ayrılarak yeni bir yapılanma kurulmasının planlandığı iddia edildi.