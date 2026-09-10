Hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde yer alan müstakil evlerin ve bahçe kapılarının önünde, içi su dolu plastik şişeler sıkça görülüyor. Estetik ya da teknolojik bir nitelik taşımayan bu uygulamanın, sokak hayvanlarını ya da çevredeki kedi ve köpekleri uzak tutmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ÜCRETSİZ BİR YÖNTEM

Girişlerin yakınına, kaldırım kenarlarına, çiçek tarhlarına veya garaj kapılarının önüne yerleştirilen şeffaf PET şişeler, çoğunlukla 1,5 litrelik hacimden oluşuyor ve neredeyse ağzına kadar suyla dolduruluyor. Yöntemin yaygınlaşmasındaki temel etkenler arasında maliyetsiz olması, kolay uygulanabilmesi ve kimyasal madde içermemesi gösteriliyor.

Fransa'da pet şişelerin geri dönüşüm oranının yaklaşık %45 seviyesinde kaldığı verileri dikkate alındığında, atık durumundaki şişelerin bu şekilde değerlendirilmesi bir yeniden kullanım yöntemi olarak da öne çıkıyor.

ALAN İŞARETLEME VE KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK

Uygulamanın ana hedeflerinin başında, sahipli veya sahipsiz kedi ve köpeklerin ev önlerine idrar yapmasını, pislemesini ya da toprağı eşelemesini engellemek geliyor. Hayvanların alan işaretleme alışkanlıkları nedeniyle oluşan kirlilik ve kokunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda şişeler; köpeklerin durakladığı kapı köşelerine, sık ziyaret edilen bahçe kenarlarına ve kedilerin uğrak noktası olan duvar diplerine konumlandırılıyor. Böylece ek çit maliyetine ya da ticari uzaklaştırıcı ürünlere gerek kalmadan çözüm arandığı ifade ediliyor.

IŞIK YANSIMASI VE KOKU HİPOTEZİ

Yöntemin çalışma prensibine ilişkin yaygın görüşler, ışık kırılması temeline dayanıyor. Su dolu şeffaf plastik şişelerin güneş altında bir prizma gibi davranarak zemine ve kapıya hareketli ışık yansımaları düşürdüğü; bu durumun, harekete duyarlı kediler ile kendi siluetini farklı gören köpeklerde ürkeklik yarattığı iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra, bazı kullanıcıların caydırıcılığı artırmak amacıyla suyun içerisine beyaz sirke veya çamaşır suyu eklediği aktarılıyor. Çevre ve sağlık açısından çamaşır suyunun tahriş edici ve kirletici etkilerine dikkat çekilirken, daha kalıcı bir hijyen ve düzen sağlamak adına alanın eski idrar izlerinden arındırılması, fiziksel engeller kurulması veya hayvanların ilgisini çekmeyen bitkilerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.