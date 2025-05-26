Damarell, olaydan bir gün önce yaklaşık altı ila sekiz aydır birlikte olduğu sevgilisi Ben Goodfellow ile ayrılmıştı. İlişkileri boyunca havaalanına yakın bir paraşütçü konaklama evinde birlikte yaşıyorlardı. Olay günü Ben Goodfellow işe gitmişti. Bir arkadaşlarının aktardığına göre, bu ayrılık, genç kadının hayatını kaybettiği atlayıştan hemen önce yaşanmıştı.

İlk raporlar Damarell’in ölümünün trajik bir kaza olduğunu düşünse de, SkyHigh Skydiving kulübünden yapılan açıklamada polis ve İngiliz Paraşüt Federasyonu’ndan alınan bilgilere dayanarak olayın “büyük ihtimalle kasıtlı bir eylem” olduğu belirtildi. Bir arkadaşının iddiasına göre, Damarell’in polis tarafından bulunan bir intihar notunda ayrılığa atıf yapıldığı öğrenildi.

SON İKİ GÜNDE 11, BU YIL 80 ATLAYIŞ YAPMIŞTI

Jade Damarell, pazarlama müdürü olarak çalışıyordu ve son dönemde pilotluk eğitimi almaya başlamıştı. Leeds Üniversitesi mezunu olan genç kadın, sadece iki gün içinde 11 atlayış yapmış ve bu yıl yaklaşık 80 atlayış gerçekleştirmişti. Olay sırasında paraşütünün açılmadığı, 193 km/saat hızla yere çakıldığı belirtildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; anne ve babası Liz ve Andrew Damarell, yaptıkları duygusal açıklamada kızlarını “parlak, cesur, maceracı ve sevgi dolu bir ruh” olarak tanımladı. Damarell’in paraşüt camiasında çok sevildiğini vurgulayan aile, Jade’in ışığının hiç sönmeyeceğini ifade etti ve zorluk yaşayan herkese “yalnız değilsiniz” mesajı verdi.

PARAŞÜT EKİPMANINDA ARIZA BULUNMADI

Durham’daki Crook Adli Tıp Mahkemesi’nde açılan soruşturmada, Damarell’in ölümünde paraşüt ekipmanında herhangi bir arıza olmadığı belirtildi. Yapılan otopside ölüm nedeni “künt travma” olarak kaydedildi. Damarell’in kimliği, kulübün baş eğitmeni Bryn Chaffe tarafından teşhis edildi. Soruşturmanın bir sonraki duruşması 21 Ağustos’ta yapılacak.

SkyHigh Skydiving, trajik olayın ardından yaptığı açıklamada, tüm camianın derin bir üzüntü içinde olduğunu ve yas tutan aile ile arkadaşlara mahremiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti. Kulüp ayrıca duygusal sıkıntı yaşayanlara yardım aramaları çağrısında bulundu.

Olay sırasında bir başka paraşütçü, Damarell’in paraşütünü bilerek açmadığını ve sırt üstü dönerek yere çakıldığını ifade etti. Paraşüt topluluğu, Jade’in ölümüyle büyük bir sarsıntı yaşarken, herkes bu trajedinin ardından büyük bir üzüntü ve travma içinde.