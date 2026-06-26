Türkiye'de illerin kayıtlı nüfus verileri üzerinden yapılan değerlendirme, ülkenin demografik yapısına dair çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı. Vatandaşların tamamının nüfusa kayıtlı oldukları şehirlerde yaşadığı varsayımıyla hazırlanan sıralamada, bugün nüfus yoğunluğuyla öne çıkan birçok büyükşehir gerilerde kalırken, Anadolu'nun bazı illeri listenin üst sıralarına yerleşti.

Verilere göre, Türkiye'nin en kalabalık ili olarak bilinen İstanbul, kayıtlı nüfus esas alındığında üçüncü sırada kaldı. Listenin zirvesine ise 3 milyon 205 bin 103 kişiyle Şanlıurfa yerleşti. Konya 2 milyon 702 bin 482 kişiyle ikinci sırada bulunurken, İstanbul'un kayıtlı nüfusu 2 milyon 603 bin 870 olarak hesaplandı.

İlk 10 il şu şekilde sıralandı:

Hatay – 1 milyon 895 bin 656

İzmir – 1 milyon 943 bin 223

Erzurum – 1 milyon 987 bin 876

Sivas – 1 milyon 988 bin 289

Samsun – 2 milyon 32 bin 154

Ankara – 2 milyon 75 bin 894

Diyarbakır – 2 milyon 486 bin 449

İstanbul – 2 milyon 603 bin 870

Konya – 2 milyon 702 bin 482

Şanlıurfa – 3 milyon 205 bin 103

GÖÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan tablo, özellikle iç göç hareketlerinin Türkiye'nin nüfus dağılımını ne ölçüde değiştirdiğini gösterdi. Sanayi, eğitim ve istihdam imkanları nedeniyle milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin nüfusları kayıtlı nüfus bazında önemli ölçüde düşerken, uzun yıllardır göç veren Şanlıurfa, Konya, Sivas ve Erzurum gibi illerin potansiyel nüfus büyüklüğü dikkat çekti.