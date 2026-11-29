Güney Yarım Küre'de bulunan ve yaz mevsimine hazırlanan Şili'de meteoroloji uzmanları, El Nino hava olayının etkisiyle zorlu bir yaz yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ülke genelinde yangın riskinin artması üzerine 8 bin yangınla mücadele personeli ve 177 hava aracının görev yapması planlandı.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN YENİ TEHLİKE ORTAYA ÇIKTI

Şili'de kış ve ilkbahar aylarında etkili olan olağan dışı yağışlar, bitki örtüsünün hızla büyümesine neden oldu. Ancak sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kuruyacak olan otlar ve çalılıklar, yangınların daha kolay yayılmasına yol açabilecek.

Şili Ulusal Orman Kurumu Başkanı Aída Baldini, art arda üç gün boyunca etkili olacak yüksek sıcaklıkların yangınların başlaması için yeterli olabileceğine dikkat çekti.

Özellikle ormanlık alanlarla yerleşim bölgelerinin iç içe olduğu noktalarda riskin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Aynı anda birden fazla bölgede yangın çıkması ise ekiplerin müdahalesini zorlaştırabilecek en önemli senaryolardan biri olarak görülüyor.

7 BİN KİLOMETRELİK YANGIN ŞERİDİ OLUŞTURULACAK

Şili hükümeti, olası orman yangınlarını önlemek ve çıkan yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla yaklaşık 170 milyon dolarlık bir plan hazırladı.

Plan kapsamında ormanlık alanlarda yangınların ilerlemesini engellemek için toplam 7 bin kilometre uzunluğunda, bitki örtüsünden arındırılmış güvenlik şeritleri oluşturulması hedefleniyor. Şu ana kadar bu şeritlerin 2 bin 200 kilometrelik bölümü tamamlandı.

Geçtiğimiz yangın sezonunda ülkenin Biobío bölgesinde 26 bin hektardan fazla alanın zarar görmesi, alınan önlemlerin önemini daha da artırdı.

Yaz mevsimi başlamadan hazırlıklarını tamamlamak isteyen yetkililer, özellikle yerleşim bölgelerine yakın alanlardaki çalışmalara öncelik veriyor. Yangınların geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınması ve geçmiş yıllarda yaşanan felaketlerin tekrarlanmaması hedefleniyor.