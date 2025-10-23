11. Yargı Paketi ve birçok yeni düzenlemenin Meclis'ten ne zaman geçeceği merak edilirken, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu önerge ile TBMM çalışmalarına bir hafta ara verildi.

MUHALEFETTEN TEPKİ



Öneriye dair konuşan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Yasama organı bir tatil planına göre değil, milletin ihtiyaçlarına göre çalışır. Meclisin görevi takvim kovalamak değildir; ihtiyaca uygun yasa düzenlemek, denetim görevini yerine getirmek ve bütçeyi görüşmektir" dedi.



'HER ŞEYİ KABUL EDİYORUZ YA DA REDDEDİYORUZ'



CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Yani bir hafta Meclis tatil olacak, sonra da çalışma günlerini tespit etmek için oylama yapacağız. Aslında gerek yok, zaten her iki tarafın oyuyla her şeyi ya kabul ediyoruz ya da reddediyoruz" dedi.