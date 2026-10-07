Kastamonu'da 64 yaşındaki arıcı Şaban Abdiş, zorlu kış şartlarına rağmen yaşadığı köyü terk etmiyor. Ilgaz Dağı'nın 1441 rakımlı bölgesinde arıcılık yapan Abdiş, geçimini bal üretiminden sağlıyor ve yılda yaklaşık 600 kilogram bal hasat ediyor.

Bostan köyüne bağlı 10 haneli Gözecik Mahallesi'nde eşiyle yaşayan Abdiş, yılın önemli bölümünü kar altında geçiren bölgede arılarıyla ilgilenmeye devam ediyor. Çocukları iş nedeniyle köyden ayrılan Abdiş, arıcılığı ve köy yaşamını bırakmıyor.

ARILARI İÇİN KÖYÜNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Küçük yaşlardan itibaren arıcılıkla uğraşan Abdiş, Ilgaz Dağı'nın zengin bitki örtüsünün bal üretimi açısından önemli bir avantaj sağladığını belirtti. Abdiş, yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nın çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan özel bir coğrafya olduğunu söyledi. Köyünü ve arıcılığı sevdiğini belirten Abdiş, zorlu koşullara rağmen yaşamını burada sürdürdüğünü ifade etti.

İki oğlunun iş nedeniyle köyden ayrıldığını aktaran Abdiş, "Zaman zaman çocuklar yardıma geliyor ama genelde eşimle birlikte burada yalnız yaşıyoruz." dedi.

ENDEMİK BİTKİLERDEN BAL ÜRETİYOR

Bölgedeki zengin bitki çeşitliliğinin balın kalitesine katkı sağladığını dile getiren Abdiş, "Çevremizde çok sayıda endemik bitki yetişiyor. Kekik, geven, ıhlamur, yabangülü, geyik yoncası binlerce bitki türümüz var. Ilgaz'ın endemik türlerinden arılar topluyor biz de hasat ediyoruz." diye konuştu.

Abdiş, köylerinin milli park sınırları içerisinde bulunduğunu belirterek, arı kovanlarının da bal hasadının da aynı bölgede olduğunu söyledi.

YILDA 600 KİLOGRAM BAL HASAT EDİYOR

Gözecik Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşamını sürdüren Abdiş, arıcılığın kendileri için köyde kalmanın temel nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Köylerinin yüksek rakımı ve doğal yapısıyla kendileri için özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Abdiş, "Burası milli park bölgesi. Köyümüz 1441 rakımda, arılarımız da burada, ballarımızı da burada hasat ediyoruz. Mahallemizde yalnız yaşıyoruz, başka kimse yaşamıyor. Ilgaz Dağı'ndaki mahallemizde yalnız duruyoruz. Bu arılar sayesinde duruyoruz." ifadesini kullandı.

Yıllık yaklaşık 600 kilogram bal üreten Abdiş, ürünlerini satmak için de köyden ayrılmadığını belirtti. Abdiş'in balını bilen müşteriler ise ürünleri almak için doğrudan köye geliyor.