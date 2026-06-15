Samsung akıllı telefonlar, kutudan çıktıkları andan itibaren Android dünyasının en zengin yazılım deneyimlerinden birini sunuyor. Ancak One UI arayüzünün derinliklerinde, günlük hayatı kolaylaştıracak öyle güçlü araçlar saklı ki, çoğu kullanıcı bunların varlığından bile haberdar değil.

Üçüncü parti uygulamalar indirmekle, harici cihazlar taşımakla uğraşmanıza gerek yok. İşte telefonunuzun ayarlarında gizlenen ve keşfettiğinizde "Ben bunu neden daha önce kullanmadım?" diyeceğiniz 5 pratik Samsung özelliği.

SAMSUNGUN GİZLİ KALMIŞ ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Samsung tarafından üretilen akıllı telefonlar kompakt bazı özellikler barındırıyor. Ancak bu özelliklerin bazıları kullanıcılar tarafından henüz bilinmiyor. Kullanan kişilerin neredeyse yüzde 90 kadarının farkında bile olmadığı bu özellikleri öğrenerek telefonlarınızı çok daha etkili şekilde kullanabilirsiniz. İşte Samsung'un gizli kalmış o 5 özelliği:

PUSULA VE CETVEL ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Ekranın kenarından kaydırarak açtığınız Edge Panelini sadece favori uygulamalarınızı hızlıca başlatmak için kullanıyorsanız, çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Samsung, bu panelin içine harika bir "şantiye ve hırdavat" çantası gizlemiş durumda.

Telefonunuzun Ayarlar > Ekran > Edge Panelleri > Paneller adımlarını takip edip buradan "Araçlar" seçeneğini aktif hale getirdiğinizde, ekranın kenarından çekerek anında profesyonel bir pusulaya erişebilirsiniz. Bu pusula sadece yönü değil, bulunduğunuz tam koordinatları da verir. Paneldeki üç noktaya tıkladığınızda ise telefonunuzun kenarı milimetrik ölçüm yapabilen dijital bir cetvele ya da evde tablo asarken hayat kurtaran bir su terazisine (düzlük ölçere) dönüşür.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARA GEREK YOK

Evrak işleri, faturalar veya ders notları için artık telefonunuza reklam dolu tarama uygulamaları yüklemenize gerek yok. Samsung’un kendi kamera uygulaması, yapay zeka desteğiyle harika bir yerleşik tarayıcı barındırıyor.

Kameranızı herhangi bir evraka veya makbuza doğrulttuğunuzda, yapay zeka kağıdı otomatik olarak algılıyor ve ekranda sarı bir "Tara" butonu çıkartıyor. Buna dokunduğunuzda telefonunuz belgeyi mükemmel açıyla kesiyor, gölgeleri temizliyor, netleştiriyor ve doğrudan PDF ya da görsel olarak galeriye kaydediyor. Çok sayfalı ve gelişmiş döküman tarama süreçlerinin en güncel Galaxy serilerinde çok daha profesyonel işlediğini de belirtelim.

Wİ-Fİ ÇEKMEYEN NOKTALARI TESPİT EDEBİLİRSİNİZ

Evde veya ofiste Wi-Fi sinyalinin nerelerde zayıf olduğunu, modemi nereye koymanız gerektiğini bulmak internet performansınız için kritiktir. Samsung, ayarların arkasına tam teşekküllü bir Wi-Fi sinyal analiz laboratuvarı gizlemiş durumda.

Bu gizli araca ulaşmak için Ayarlar > Wi-Fi menüsüne girin. Sağ üstteki üç noktaya dokunarak "Intelligent Wi-Fi" bölümüne geçiş yapın ve en alttaki "Connectivity Labs" seçeneğine tıklayın. Burada yer alan "Home Wi-Fi Inspection" özelliği, elinizde telefonla evde dolaşırken sinyal gücünü gerçek zamanlı olarak ölçer ve kapsama alanının haritasını çıkarır. Böylece internetinizin neden yavaş olduğunu harici bir uygulama kullanmadan saniyeler içinde çözebilirsiniz.

KAMERANIZ SİZİN İÇİN OKUYUP TANIYOR

Telefonunuzun kamera uygulaması içindeki "Diğer" sekmesinin altında sessiz sedasız bekleyen Bixby Vision, günlük hayatta muazzam bir yardımcıdır. Kamerayı doğrulttuğunuz nesnelerin ne olduğunu, markasını ve nerede satıldığını anında tespit edebilen bu sistem, özellikle alışveriş yaparken büyük kolaylık sağlıyor.

Bunun yanı sıra sistemin içinde yer alan Renk Algılama özelliği, tasarımcılar veya renk tonlarını tam olarak öğrenmek isteyenler için harika bir asistan. Küçük yazıları okumakta zorlananlar için geliştirilen Metin Okuyucu aracı ise ilaç kutularının üzerindeki minik prospektüs yazılarını veya alışveriş fişlerindeki detayları ekranda büyüterek rahatça okunuşunu sağlıyor.

TELEFON İÇİNDE GİZLİ TELEFON

Samsung telefonların en güçlü ancak değeri en az bilinen özelliklerinin başında, doğrudan donanımsal güvenlik sistemi Knox tarafından korunan Güvenli Klasör teknolojisi geliyor. Bu özellik, telefonunuzun içinde tamamen bağımsız, şifreli ve dış dünyadan izole edilmiş ikinci bir gizli yaşam alanı yaratıyor.

Güvenli Klasör'ü aktif hale getirmek için Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik > Güvenli Klasör adımlarını takip etmeniz yeterli. Bu klasörün sıradan gizleme uygulamalarından farkı, işletim sisteminden tamamen ayrı bir alanda çalışması. Örneğin, klasörün içine ana ekranınızda yüklü olan WhatsApp veya bankacılık uygulamalarını tekrar yükleyebilir, tamamen farklı şifre ve verilerle çalışan ikinci bir hesap kullanabilirsiniz. Klasöre attığınız fotoğraflar normal galeride asla görünmez. Hatta isterseniz klasörün simgesini bir hesap makinesi gibi göstererek meraklı gözlerden tamamen saklayabilirsiniz.