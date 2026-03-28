Dünya genelinde en sık başvurulan ilaç gruplarının başında gelen ağrı kesiciler, kontrolsüz ve hatalı kullanım durumunda vücudun temel mekanizmalarında ciddi tahribatlara yol açmaktadır. Klinik veriler, bu ilaçların bilinçsiz tüketiminin hayati organ yetmezliklerinden sistemik hastalıklara kadar geniş bir risk yelpazesi barındırdığını gösteriyor.

MİDEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ağrı kesici bileşenler, mide mukozasını koruyan prostaglandin hormonunun üretimini baskılıyor. Bu durum, mide asidinin doğrudan mide duvarıyla temas etmesine sonuç olarak gastrit, peptik ülser ve mide kanaması riskinin artmasına neden oluyor. Özellikle aç karnına veya uzun süreli kullanımlar, sindirim sisteminde kalıcı hasar oluşumunu hızlandırıyor.

YÜKSEK DOZ BÖBREK VE KARACİĞERİ HEDEF ALIYOR

Vücuda alınan kimyasal maddelerin süzülmesinden sorumlu olan böbrekler ve karaciğer, ağrı kesicilerin yüksek dozda tüketilmesiyle doğrudan hedef haline geliyor. Karaciğerin ilaçları metabolize etme kapasitesinin aşılması, hücre ölümüne ve akut karaciğer yetmezliğine zemin hazırlıyor. İlaçların böbrek kan akımını azaltması, zamanla organın süzme kabiliyetini yitirmesine ve kronik böbrek hastalıklarına yol açıyor.

Bazı ağrı kesici türlerinin damar içi pıhtılaşma eğilimini artırdığı ve vücutta sodyum tutulumuna neden olduğu biliniyor. Bu etkiler, kan basıncının yükselmesine, kalp üzerindeki yükün artmasına ve damar tıkanıklığı kaynaklı kalp krizi riskinin tetiklenmesine sebebiyet verebiliyor.

SIK SIK KULLANMAK VÜCUTTA DEĞİŞİME YOL AÇIYOR

Sık ve düzenli ağrı kesici kullanımı, sinir sisteminin ağrı eşiğinde değişimlere yol açmaktadır. "Rebound" (geri tepme) etkisi olarak adlandırılan bu tabloda, ilacın etkisi geçtiğinde sinir sistemi daha şiddetli ağrı sinyalleri üretmeye başlamakta, bu da hastayı daha fazla ilaç tüketmeye zorlayan bir kısır döngüye ve kimyasal bağımlılığa itiyor.

Bünyeye göre farklılık gösteren bağışıklık sistemi yanıtları; deri döküntüsü, kaşıntı ve solunum güçlüğü gibi alerjik reaksiyonları ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca, ağrı kesicilerin kan sulandırıcı veya tansiyon ilaçlarıyla birlikte kullanılması, mevcut tedavilerin etkisini değiştirmekte ve beklenmedik tıbbi komplikasyonlara yol açıyor.