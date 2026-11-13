Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın taktığı lüks saat dikkat çekti. Saatin ikinci el piyasasındaki değerinin yaklaşık 15 milyon TL'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.

Yalçın'ın kolundaki saatin Patek Philippe'in Nautilus serisine ait olduğu belirtildi. Söz konusu modelin 2021 yılında sınırlı sayıda üretildiği ifade edildi.

Yalçın'ın taktığı öne sürülen modelin ikinci el piyasa değeri 245 bin ile 300 bin dolar arasında değişiyor. Bu tutarın Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 12,5 milyon ile 15 milyon TL arasında olduğu belirtildi.