MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 21. dönem eğitimleri Nisan ayında başlayacak, başvuru süreci ise 16 Mart'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı'nın MHP'den aldığı bilgiye göre, başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

Mülakata çağrılması uygun olan başvuru sahiplerine bildirim yapılacak ve mülakatlar 24-25-26 Mart 2025 tarihlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

(Bahçeli, en son 28 Ocak 2025 tarihinde partisinin grup toplantısında konuşmuştu)

NE OLMUŞTU?

En son 28 Ocak 2025 tarihinde kameralar karşısına geçen Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşmuştu.

Ardından MHP, TBMM'deki olağan grup toplantısını 4 Şubat Salı günü iptal etmişti.

Kamuoyu, Bahçeli'nin rahatsızlığını 5 Şubat akşam saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı açıklamayla öğrenmişti.

Yine partinin 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." ifadeleri yer almıştı.

Bahçeli'nin sağlık durumunun son derece iyi ve stabil olduğu vurgulanırken, "Sayın Bahçeli odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" denilmişti.