Süleyman Soylu'dan Kritik DeğerlendirmeTerör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından ilk kez açıklama yapan AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, gelinen noktayı "yeni barış paradigması" olarak nitelendirdi. Soylu, "Güçlü Türkiye" vizyonunun önemi üzerinde durarak, "Ülkesiyle, milletiyle bütünleşmiş bir Türkiye, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha da büyüyen bir millet olacaktır inşallah" ifadelerini kullandı.

Soylu: 'Güçlü Liderler Sayesinde Barış Paradigması Oluştu'Daha önce içişleri bakanlığı görevinde bulunduğu süreçte "Terör örgütünü ülkeden söküp attık" diyen Soylu, bu yeni dönemde gelinen noktayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Dünyanın en güçlü ülkesi olmayabiliriz ancak elimizdeki imkanlarla aklımızı etkin kullanan, kendine güveni tam olan, akıl ve stratejiyle büyük zorlukları aşan bir Türkiye var. Liderlerimizin büyük tecrübesi sayesinde 'Güçlü Türkiye' fırsatını yakaladık ve hep birlikte daha da büyük bir millet olacağız."

"Bölgemizin ve Dünya Siyasetinin Yeni Dönemi"Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin politik hamleleri sayesinde gelinen noktayı, "bölgemizin ve dünyanın amasız, fakatsız yeni barış paradigması" olarak değerlendirdi.

"Zaman, birbirimizden şüphe etme dönemi değil; terörsüz bir Türkiye ile geleceğimizi inşa etme, huzur ortamında ekonomik kalkınmamızı sağlama ve dünyaya ihtiyacı duyduğu yeni ekseni sunma zamanıdır."

Soylu, mesajını "Yolun açık olsun, Türkiye'm" sözleriyle noktaladı.