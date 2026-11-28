Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisindeki durumuna ilişkin karar belli oldu. Nijeryalı golcü, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada kadroda yer alacak. Ağrılarının azaldığı belirtilen Osimhen'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağına son kontrollerin ardından karar verilecek. Golcü futbolcunun, ilk 11'de yer almasa bile derbide süre alması bekleniyor. TAKIMLA ÇALIŞACAK 3 Kasım'daki Stuttgart maçında sakatlanan ve ardından ameliyat edilen Osimhen, o tarihten bu yana sahaya çıkamadı. Osimhen'in yarınki son antrenmanda takımla çalışması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 10 gol attı, 3 asist yaptı.

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