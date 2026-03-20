Alman otomobil devi Volkswagen, alışılmadık bir çevre girişimiyle gündem oluşturdu. Şirket, araç sahiplerini bakım sonrası rutin yıkamadan vazgeçmeye ve çevre dostu alternatifleri tercih etmeye davet ediyor.

Volkswagen Grubu bayileri, araç yıkama için yılda yüz milyonlarca litre su harcıyor. Yeni program, bu uygulamayı terk ederek yerine ağaç dikimi gibi çevre projelerine katılımı öneriyor. Volkswagen, Skoda, Seat ve Cupra markalarını kapsayan bu girişim, 2026 sürdürülebilirlik stratejisinin resmi bir parçası haline geldi.

Program şimdiden somut veriler üretiyor. Yaklaşık 19 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Araç bakımıyla bağlantılı karbon ayak izi de ölçülebilir biçimde azaldı.

Bu hamle yalnızca bir temizlik alışkanlığını değiştirmeyi hedeflemiyor. Volkswagen, otomobil sahiplerinin çevre bilincini marka sadakatiyle buluşturmaya çalışıyor. Analistlere göre bu eğilim yerleşirse, önümüzdeki yıllarda tüketiciler otomobil tercihlerini yalnızca teknik özelliklere göre değil, markanın çevre politikasına göre de şekillendirecek.