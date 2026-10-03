Vincenzo Montella, Belçika maçında trübünlerden yükselen istifa tezahüratları hakkında flaş bir yorum yaptı… Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür'ün yokluğunun hissedildiğini belirten İtalyan teknik adam, "Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN SERT ELEŞTİRİ

İtalyan teknik adamın bu sözleri sosyal medyadan gündem oldu… Futbolseverler Milli Takım’ın Dünya Kupası ve Uluslar Ligi’ndeki kötü gidişatı sonrası Montella ve futbolcuların performansını sert şekilde eleştirdi.