Uzun yıllar boyunca yok olduğu düşünülen nadir bir canlı, kurulan gizli kameralar sayesinde yeniden görüntülendi. Bilim insanlarını heyecanlandıran bu gelişme, türün hâlâ hayatta olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre söz konusu canlı, Kuzey Kaliforniya’nın uzak ve yoğun ormanlarında yaşayan coastal marten (kıyı sansarı) olarak biliniyor. Bu küçük etçil tür, 20. yüzyılda yoğun avlanma ve yaşam alanlarının yok olması nedeniyle neredeyse tamamen ortadan kaybolmuştu.

Bilim insanları, bölgedeki varlığını doğrulamak için geniş bir alana gizli kameralar ve özel izleme sistemleri yerleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 46 farklı kıyı sansarı tespit edildi ve böylece türün hâlâ yaşamını sürdürdüğü kesinleşti.

Uzmanlara göre bu canlılar oldukça gizemli ve insanlardan uzak bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Yoğun ormanlık alanlar ve kar örtüsünün bulunduğu yüksek kesimler, bu tür için en uygun yaşam alanları arasında gösteriliyor.

Ancak sevindirici gelişmeye rağmen tehlike geçmiş değil. Orman tahribatı, iklim değişikliğine bağlı yangınlar ve insan faaliyetleri, türün geleceğini hâlâ ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bilim insanları, bu nadir görüntülerin sadece bir keşif olmadığını, aynı zamanda doğanın korunmasının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurguluyor.