Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, istavrit, mezgit, hamsi, palamut, somon, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, mezgit ve istavritin 100, somonun 200, çipura ile levreğin kilogramının 300 liradan satıldığını söyledi.

Ramazanda balık fiyatlarının düştüğünü dile getiren Çoğalmış, "Hava sıcaklıkları yüksek olduğu için balık çok çıkıyor. Bu ara özellikle istavrit çok fazla tezgahlarda yerini alıyor. Vatandaşımız genelde istavrite rağbet ediyor" diye konuştu.

Çoğalmış, avlanmanın bu şekilde devam etmesiyle fiyatların daha da düşebileceğini kaydetti.