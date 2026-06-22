Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada, babasıyla birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak genç kızın fotoğrafın altına yazdığı not, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYA O SÖZE TAKILDI

Elif Ada, paylaşımında "Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. İyi ki varsın babam" ifadelerini kullandı.

Genç kızın özellikle "Meyvesi olmasa da" sözleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bazı takipçiler bu ifadenin ne anlama geldiğini sorgularken, bazıları ise paylaşımı duygusal bir baba-kız mesajı olarak değerlendirdi.

Babasıyla verdiği pozu paylaşan Elif Ada'nın sözleri, kısa sürede magazin sayfalarında da yer aldı.