Sakaryaspor, ligde kalma umutlarını korumak için çıktığı kritik karşılaşmada Esenler Erokspor’a mağlup olarak TFF 2. Lig’e geriledi. Karşılaşmanın 16. dakikasında Burak Bekaroğlu’nun golüyle öne geçen yeşil-siyahlılar, üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip Esenler Erokspor, 49. dakikada Recep Niyaz ve 80. dakikada Catakovic’in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Sakaryaspor’da Serkan Yavuz, mücadelenin 56. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu mağlubiyetin ardından 33 puanda kalan Sakaryaspor’un ligde kalma ihtimali ortadan kalktı. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Boluspor ile arasındaki puan farkı 9 olan Sakarya temsilcisi, ikili averajda da rakibinin gerisinde olduğu için bitime üç hafta kala lige veda etti. Sakaryaspor, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek.

ADANA DEMİRSPOR VE HATAYSPOR’UN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ TAKIM

Trendyol 1. Lig’de daha önce son sıradaki Adana Demirspor ve Hatayspor’un küme düşmesi kesinleşmişti. Sakaryaspor, bu ekiplerin ardından lige veda eden üçüncü kulüp oldu. Ligden düşecek dördüncü ve son takımın ise önümüzdeki haftalarda oynanacak müsabakaların ardından netleşmesi bekleniyor.

Sakaryaspor deplasmanından 3 puanla dönen Esenler Erokspor, puanını 70’e yükselterek liderlik yarışındaki iddiasını sürdürdü. Amedspor’un haftayı beraberlikle kapatmasının ardından aradaki puan farkı 2’ye inerken, şampiyonluk mücadelesi son haftalara taşındı.