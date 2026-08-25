Mersin’de annesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Selin U., babası Türker U.’yu ziyaret etmek amacıyla 21 Ağustos günü Adana’ya geldi. Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park’a giden genç kızdan bir daha haber alınamadı.
POLİS 5 GÜN BOYUNCA HER YERDE ARADI
Kızlarına ulaşamayan ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 gün süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde Selin U.’nun Mersin’de olduğu tespit edildi.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Mersin'de polis ekiplerince bulunan Selin U., işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Genç kız, buradaki yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.