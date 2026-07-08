NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde yüksek güvenlik önlemleriyle koşu yaptı. Macron'un koşusu sırasında yanında bulunan isim de sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Macron'un İran Caddesi ile Seğmenler Parkı arasında yaptığı sabah antrenmanı sırasında kendisine eşlik eden kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Macro'nun yanında koşan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu öğrenildi.

SEĞMENLER PARKI VATANDAŞLARA KAPATILDI

Macron, resmi program öncesinde konakladığı otelden sabah saatlerinde çıkarak İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na kadar koşmuştu.

Seğmenler Parkı da geçici olarak vatandaşların girişine kapatılmıştı. Antrenmanını tamamlayan Macron daha sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrılmıştı.