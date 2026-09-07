Nepal'de sel felaketinin yarattığı enkazda 10 gün boyunca hayata tutunan Chandika Kumari Shrestha, ailesinin yas tutmaya başlamasının ardından sağ çıkarıldı. Betrawati bölgesinde kaybolan Shrestha'dan günler sonra haber alınamaması üzerine ailesi, kadının hayatını kaybettiğini düşünerek 11 günlük yas dönemini başlamıştı. Olay akıllara 6 Şubat depreminden günler sonra enkaz altından kurtulan vatandaşlarımızı getirdi.

“BENİ KURTARIN” SESİ DUYULDU

Polis memuru Mahendra Darnal'nın aktardığına göre ekipler, çok yoğun balçığın arasına sıkışan dört katlı evin kalıntılarında arama yapırken bir ses duymuş. “Beni kurtarın” şeklinde duyulan ses üzerine yönelen kurtarma ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayın ardından kadına ulaşmış. Shrestha, dar bir boşluktan çıkarılarak tedavi için askeri hastaneye sevk edilmiş.

Sel sularının Betrawati'nin büyüK bir kısını enkaz ve sertleşen çamur tabakasının altında bırakmasının ardından kurtarma çalışmaları zorlaşmış. Görevliler, binaların kalıntılarını küreklerle kazarken, dar boşluklara giren ekipler hayatta kalanlara ulaşmaya çalışmış.

Shrestha'nın 10 gün sonra sağ çıkarılması, binlerce kişinin hâlâ kayıp olduğu bölgede yeni umutlar doğdurmuş. Felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen yaklaşık 5 bin kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Trishuli Nehri yakınlarındaki hidroelektrik santrali tünellerinde de benzer bir mucize yaşanmış. Bir Çin vatandaşı, felaketin ardından 10 gün sonra tünelin girişinden yaklaşık 225 metre içeride sağ bulunmuş.