Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldız ismi Aleksey Batrakov oldu. İyi performansını golle süsleyen Rus oyuncu 44. dakikada ağları sarstı.
DEVLER LİGİ'NDE İKİNCİ GOL
Sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden genç futbolcu, turnuvada çıktığı ilk 3 maçta gol sayısını 2'ye çıkardı. Batrakov, Barcelona maçında da Galatasaray'ın tek golünü atan isimdi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılan 21 yaşındaki Rus futbolcu, Lille karşısındaki etkili oyunuyla galibiyette pay sahibi oldu. Batrakov, performansıyla taraftarlardan ve teknik heyetten tam not aldı.
85 dakika sahada kalan Batrakov, karşılaşmayı 1 golle tamamladı. Genç orta saha 31 pasının 24'ünde isabet sağlarken yüzde 77 pas isabeti yakaladı. Batrakov ayrıca 1 kilit pas verdi, 0,07 asist beklentisi (xA) üretti ve rakip ceza sahasında 3 kez topla buluştu.