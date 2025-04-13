Yurt içi piyasalarında tüm gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz günler yaşanan siyasi gerilimin etkisiyle, rekor kıran döviz kurları sonrası TCMB'nin nasıl bir yol izleyeceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Peki TCMB'nin faiz kararı ne olacak? Piyasanın TCMB'den beklentisi ne? İşte detaylar....

MERKEZ'İN KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te düzenlenecek. Toplantıda alınan faiz kararları ve kısa gerekçesi, aynı gün saat 14.00'te TCMB'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Piyasanın genel beklentisi TCMB'nin faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutması yönünde.

İşte Merkez Bankası'na yönelik beklentiler:

AA Finans’ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankette, ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ederken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Uzmanlar, Merkez Bankasının faiz indiriminin şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları sayesinde olduğunu ancak enflasyona dair riskler göz önüne alındığında faiz indirimlerinin beklenenden biraz daha sınırlı olabileceği öngörüsünde bulunuyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 olarak gerçekleşti.

YABANCI KURUMLARIIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin 17 Nisan’daki toplantısında ya da daha öncesinde politika faizi olan bir haftalık repo faizini 350 baz puan artırmasını bekliyor.

Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Merkez Bankası’nın Nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

MART KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, martta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.