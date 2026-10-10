Oyunculuk kariyerine “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Aylin karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınarak başlayan Farah Zeynep Abdullah, yıllar içinde birçok dizi ve filmde rol aldı.

“Kelebeğin Rüyası”, “Bi Küçük Eylül Meselesi”, “Unutursam Fısılda”, “Ekşi Elmalar”, “Arif V 216” ve “Bizim İçin Şampiyon” gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncu, “Kurt Seyit ve Şura”, “Muhteşem Yüzyıl Kösem” ve “Masumlar Apartmanı” dizilerinde de rol üstlendi. Abdullah, “Bergen” ve “Bihter” filmleriyle de adından söz ettirdi.

Başrolünde yer aldığı “Soy” filminin galasına katılan oyuncu, kırmızı halıda alışılmışın dışında bir tercih yaptı. Gösterişli bir kıyafet yerine üzerinde filmin adının yazılı olduğu beyaz bir tişört giyen Abdullah, kameralara sırtını dönerek tişörtündeki yazıyı gösterdi. Ünlü oyuncu, gece boyunca rol arkadaşlarıyla da objektiflere poz verdi.

ALKOL İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Galadan paylaşılan görüntülerde Abdullah’ın neşeli, hareketli ve enerjik tavırları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar, oyuncunun davranışlarından yola çıkarak alkollü olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Kısa sürede gündeme gelen iddiaların ardından Farah Zeynep Abdullah, kendisi hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.

“SARHOŞ OLSAYDIM O KADAR KONUŞAMAZDIM”

Alkol aldığı için enerjik göründüğü yönündeki iddialara açıklık getiren Abdullah, alkol tükettiğinde tam tersine uykusunun geldiğini belirtti.

Oyuncu, “Sarhoş olsaydım o kadar konuşamazdım, enerjik olamazdım. İçebilen bir insan değilim. Bir tane bile içsem uykum geliyor” ifadelerini kullandı.