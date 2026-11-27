Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, katıldığı basın toplantısında gazeteci kuzeniyle bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı, gazeteci olan kuzenini görünce toplantı bitimi ona sarıldı ve kuzenini alnından öptü. O anlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

LİGDE BARCELONA'NIN ÜÇ PUAN GERİSİNDE

Mourinho yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da geride kalan 13 haftada 11 galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Madrid ekibi, 33 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lider Barcelona'nın ise 36 puanı var.

Ligde 33 gol atan ve kalesinde 11 gol gören Real Madrid, 14. haftada 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Alaves'i ağırlayacak. Madrid ekibi, karşılaşmayı kazanarak Barcelona ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.