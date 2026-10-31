Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetiminde ilk maçına Göztepe karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli olurken, Mason Greenwood'un maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

HASTALANDIĞI İÇİN KADRODA YOK

Yıldız oyuncunun neden kadroda olmadığı da kısa sürede öğrenildi... Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un Göztepe maçının kadrosuna alınmama nedeni belli oldu. İngiliz futbolcunun yaşadığı hastalık nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.

'TEK AMACIMIZ ONU İYİLEŞTİRMEK'

Fenerbahçe teknik direktörü Kuyt'ın da konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: "Mason maalesef oynayamayacak. Birkaç saat önce konuştuk, grip olduğu için oynayamayacak. Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak.