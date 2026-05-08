Keşif, Bloxham Underground Tunnel Society adlı yerel araştırma grubunun çalışmalarıyla başladı. Köyde yaşayan bazı yaşlıların anlattığı eski hikayeleri inceleyen ekip, gizli bir giriş bularak ilk tünele ulaştı. Daha sonra yapılan incelemelerde, yer altında birbirine bağlı farklı geçitlerin bulunduğu ortaya çıktı.

DEV TÜNEL TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

En büyük keşif ise Mart 2026’da yaşandı. Bir evin garaj temeli kazılırken zemin aniden çöktü ve büyük bir tünel açığa çıktı. Araştırmacılar, yeni bulunan bölümün şimdiye kadar keşfedilen en büyük geçit olduğunu açıkladı. Bazı bölümlerin yaklaşık 40 metreyi aştığı belirtiliyor.

Tünellerin içinde yapılan incelemelerde hayvan kemikleri, eski seramik parçaları, Viktorya dönemine ait cam şişeler ve kızıl geyik kafatası bulundu. Uzmanlara göre kızıl geyiklerin bölgede yüzyıllardır görülmemesi, tünellerin oldukça eski olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar şimdi kemiklere karbon testi yaparak geçitlerin yaşını belirlemeye çalışıyor.

ROMA DÖNEMİNDEN KALMIŞ OLABİLİR

Tünellerin tam olarak neden inşa edildiği henüz bilinmiyor. Bazı araştırmacılar yapıların Roma dönemine kadar uzanabileceğini düşünürken, başka bir teoriye göre geçitler 16. yüzyılda Katolik din adamlarının saklanması için kullanıldı. Taş duvarlarda bulunan bazı sembollerin ise Orta Çağ’da kötü ruhlara karşı koruma amacıyla işlendiği belirtiliyor.

Araştırma ekibi, köyün altında hâlâ keşfedilmemiş çok daha büyük bir ağ bulunabileceğini düşünüyor. Önümüzdeki dönemde yeni kazılar ve yer altı taramalarının yapılması planlanıyor.