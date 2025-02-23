Kennedy News & Media'nın haberine göre İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan 32 yaşındaki Leigh Woodman, dünyada milyonlarca insanın severek tükettiği ketçaba karşı nadir görülen bir fobiye sahip. "Mortuusequusphobia" olarak adlandırılan bu korku Woodman'ı o kadar derinden etkiliyor ki ketçap gördüğü yerde panik atar benzeri kriz yaşayıp ağlamaya başlıyor.

Evinde bu sosu tamamen yasakladığını belirten Woodman, "Yakınımda olduğunu bilmek bile beni rahatsız ediyor. Tamamen iğrenç bir şey" dedi. Sosyal medyada paylaştığı ve kısa sürede milyonlara ulaşan videosunda ise "Bir ketçap şişesine bile bakamıyorum. Yanımda bulunmasına tahammül edemiyorum" diye konuştu.

"İNSANLAR ŞAKA YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYOR"

Fobisinin ne zaman başladığını hatırlamadığını ancak hayatı boyunca ketçap korkusuyla yaşadığını söyleyen Woodman, "Ne kadar dramatik göründüğünün farkındayım ve bundan hep utandım. kokusu ve dokusu beni gerçekten rahatsız ediyor. En büyük korkum, bulaşık makinemin her yerine bulaşması çünkü o zaman çatal, buçak ve tabaklarımı bir daha asla kullanamam" ifadelerini kullandı.

Ketçap korkusunun yaygın olmadığı için insanların bu durumu ciddiye almadığını söyleyen Woodman, "Çoğu insan bu fobiyi komik buluyor ve şaka olduğunu düşünüyor. Ancak gerçekten hayatımı zorlaştıran bir durum ve daha fazla insanın bunu ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.