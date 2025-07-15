Sesi kadar güzelliğiyle de Türkiye'nin gözde isimleri arasında yer alan Sibel Can, bu kez kızı Melisa ile gündeme geldi. Kızı Melisa'nın yaptığı son paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

MELİSA'NIN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çeken Melisa Ural'ın, annesi Sibel Can ile yaptığı son paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Her geçen yıl annesine benzeyen Melisa, son haliyle büyük beğeni topladı.

"AYNI ANNESİ"

Melisa Ural'ın o gönderisine 'Güzelliği genetik' 'Aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı.