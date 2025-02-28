PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesi çağrısının ardından ne diyeceği merak edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımlayan MHP lideri, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN 'RAMAZAN' MESAJI

Bahçeli, ramazana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı mübarek ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam alemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanı "dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nuru" olarak niteleyen Bahçeli, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamdolsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı temenni eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükunet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ramazan ayını gönülden tebrik ediyor, dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş geldin ya şehr-i ramazan."