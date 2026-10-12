Mutfakta yemek pişirirken bir anlık dalgınlıkla taşan tencereler, ocağı temizleme çilesini de beraberinde getiriyor. Özellikle makarna, pilav veya patates gibi bol nişastalı yiyecekler kaynarken oluşan o köpük tabakası, saniyeler içinde kapağı zorlayarak tezgahı batırabiliyor. Ancak son günlerde sosyal medyada fırtınalar estiren pratik bir mutfak hilesi, bu dertten tamamen kurtulmanın yolunu sunuyor. İhtiyacınız olan tek şey ise evinizdeki basit bir tahta mandal!

MUTFAKTAKİ BÜYÜK DERT TEK BİR HAMLEYLE ÇÖZÜLÜYOR

Yemek yaparken tencerenin başında nöbet tutma devrini kapatan bu yöntemin sırrı, fiziksel bir dengeye dayanıyor. Tencere kapağının kenarına tutturalan tek bir tahta mandal, kapağın tencereye sıfıra sıfır oturmasını engelliyor ve milimetrik bir hava boşluğu yaratıyor.

İşte bu minik açıklık, içeride biriken yoğun su buharının düzenli bir şekilde dışarı tahliye edilmesini sağlıyor. Buhar basıncı dengelendiği için kaynayan su köpürüp taşamıyor ve yemekleriniz kendi halinde güvenle pişmeye devam ediyor.

PLASTİK DEĞİL, MUTLAKA TAHTA OLMASI GEREKİYOR

Uygulamanın en kritik püf noktası ise kullanılan mandalın materyali. Yüksek ısıya maruz kalan tencere kenarında plastik mandalların erime ve koku yapma riski bulunurken, tahta mandallar ısıya dayanıklılığı sayesinde bu aralığı güvenle koruyor.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve tenceresi taşan herkesin denediği bu pratik yöntem, hem zamandan kazandırıyor hem de yemek sonrası ocak temizleme kabusuna son veriyor. Normal tencerelerinizde uygulayabileceğiniz bu basit hileyi denedikten sonra bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz.