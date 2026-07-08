Uluslararası askeri ve siyasi ittifakın kurumsal kimlik yapısını inceleyen uzmanlar, amblemde yer alan iki farklı ifadenin diplomatik bir protokole dayandığını belirtti. Bu görsel tercih, örgütün kuruluşundan bu yana uygulanan çok dilli yönetim politikasının bir yansıması olarak kabul ediliyor.

LOGODA YER ALAN OTAN İFADESİ NE ANLAMA GELİYOR?

NATO'nun kuruluş tüzüğüne göre organizasyonun İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi dili bulunuyor. Logoda kullanılan ilk kısaltma İngilizce "North Atlantic Treaty Organization" ifadesini temsil ederken, hemen yanında veya altında bulunan diğer kısaltma ise Fransızca dil kurallarına göre şekilleniyor.

Fransızca "Organisation du Traité de l'Atlantique Nord" olan resmi ismin baş harflerinden oluşan OTAN kısaltması, ittifakın çok dilli yapısını simgeliyor. Bu kurumsal uygulama, örgütün tüm diplomatik belgelerinde, askeri teçhizatlarında ve resmi üslerinde de aynı standartla korunuyor.

İTTİFAKIN RESMİ DİLLERİ HANGİ PROTOKOLLERE DAYANIYOR?

1949 yılında imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile temelleri atılan örgüt, kuruluşundan bu yana her iki dili de eşit statüde kabul ediyor. İttifaka üye ülkeler arasında yürütülen diplomatik yazışmalar, askeri emir komuta zincirindeki yönergeler ve küresel açıklamalar bu iki dilde eş zamanlı olarak yayımlanıyor.

Kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan bilgilere göre, resmi amblemde iki kısaltmanın birden konumlandırılması ittifakın çok uluslu yapısının hukuki bir gereği olarak değerlendiriliyor. Söz konusu diplomatik protokol, Brüksel'deki ana karargahtan operasyonel sahalardaki askeri varlıklara kadar tüm görsel materyallerde kesintisiz bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.