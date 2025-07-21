Trabzonspor'da taraftarların şehre gelmesini beklediği, havalimanında karşılama hazırlığı yaptığı Saul Niguez transferinde büyük bir şok yaşanıyor...

Trabzonspor'un gönderdiği uçağa binmeyen ve kararından vazgeçtiğini bildiren Saul Niguez'in transferinin iptal olduğu açıklandı.



Bordo mavililerin her konuda anlaşma sağladığı 30 yaşındaki yıldız oyuncu son dakikada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek bordo mavililere transfer olmaktan vazgeçti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Saul Niguez Hakkında Bilgilendirme

Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez’in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.

Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon’a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti.

Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur.