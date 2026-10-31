Erik, özellikle sonbaharda sofralarda sıkça yer bulan ve sindirim sistemine sağladığı faydalarla öne çıkan meyvelerden biridir. Lif, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olan erik, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. Üstelik hem taze hem de kuru olarak tüketilebilir.

Digi24.ro'ya konuşan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Andra Naku, eriğin sindirim sistemi üzerindeki etkilerini ve günlük tüketim miktarını anlattı. Uzman, özellikle kan şekeri seviyesini kontrol altında tutması gereken kişilerin tüketim miktarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Erik bağırsakların çalışmasını destekliyor

Eriğin öne çıkan özelliklerinden biri yüksek lif içeriğidir. 100 gram erikte yaklaşık 1,4-1,5 gram lif bulunur. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olurken uzun süre tok kalmayı da destekler.

Ayrıca bağırsaklardaki yararlı bakterilerin beslenmesine katkıda bulunarak bağırsak mikrobiyotasının dengesini korumaya yardımcı olur.

Erikte bulunan sorbitol adlı doğal bileşik de bağırsak hareketleri üzerinde etkilidir. Bağırsakların çalışmasını destekleyen bu madde, özellikle kabızlık yaşayan kişiler için fayda sağlayabilir.

Bu nedenle taze ve kuru erik, sindirim sistemini destekleyen besinler arasında gösterilir.

Antioksidan ve vitamin bakımından zengin

Erik yalnızca sindirim sistemi üzerindeki etkileriyle değil, antioksidan içeriğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle polifenoller ve antosiyaninler bakımından zengin olan bu meyve, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olabilir.

Antosiyaninler, koyu renkli erik çeşitlerine mor ve kırmızı tonlarını veren doğal pigmentlerdir.

Erik aynı zamanda C vitamini, K vitamini ve potasyum içerir. Kalorisi de oldukça düşüktür. 100 gram erik yaklaşık 50 kalori içerdiğinden dengeli beslenme programlarına kolayca eklenebilir.

Günde kaç tane erik yenmeli?

Erik tüketirken miktara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kuru erik, taze eriğe kıyasla daha yoğun doğal şeker ve kalori içeriyor.

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Andra Naku, özellikle kan şekeri seviyesini takip etmesi gereken kişilerin porsiyon büyüklüğünü göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor.

Bu nedenle erik tüketiminde aşırıya kaçmamak, günlük meyve tüketimini ve toplam şeker alımını da hesaba katmak önem taşıyor. Taze veya kuru erik tercih edilirken kişinin beslenme düzeni ve ihtiyaçları dikkate alınmalı.