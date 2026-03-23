Avukat Vito Andrea Racanelli, 19. yüzyılda İtalya’nın Molise bölgesinden Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden atalarının izini sürerek dikkat çeken bir "tersine göç" kararına imza attı. İtalyan hükümetinin metruk yapıları canlandırmak adına sunduğu sembolik fiyatlı konut projeleri yerine Racanelli, Toskana’nın Radicondoli köyünde bulunan "Podere Doglio" adlı tarihi mülkü satın almayı tercih etti.

Racanelli’nin 1 milyon dolardan fazla bedel ödeyerek satın aldığı mülk, 1750’li yıllara dayanan bir mimari geçmişe sahip. Toplamda beş hektarlık bir arazi üzerine kurulu olan taş yapı; özel yüzme havuzu, tarım alanları ve geniş bir doğa rezervine komşu konumuyla öne çıkıyor.

YABANCILARA YATIRIM UYARISI YAPTI

İtalya gayrimenkul piyasasının ABD’deki işleyişten köklü farklılıklar gösterdiğini belirten Racanelli, bu çapta bir yatırım yapacak yabancılara yönelik teknik ve hukuki uyarılarda bulundu. Sürecin yerel mevzuat ve restorasyon izinleri açısından karmaşıklığına değinen avukat, uzman bir danışmanlık ekibiyle çalışmanın operasyonel riskleri yönetmek adına zorunlu olduğunu vurguladı.