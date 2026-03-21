Doğada sıradan bir kaya parçası gibi görünen ancak iç yapısında barındırdığı oluşumlarla yüksek değere sahip olan "geot" (geode) taşları, son dönemde hem koleksiyonerlerin hem de takı endüstrisinin odağında yer alıyor. Nehir yataklarında dışı çamurlu ve kiremit rengi bir tabakayla kaplı olan bu taşlar, dışarıdan bakıldığında herhangi bir ekonomik değer taşımıyor gibi görünse de içlerindeki kristal yapıları dikkat çekiyor.

MADDİ VE GÖRSEL DEĞERİ VAR

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, dış yüzeyi tamamen pürüzlü ve turuncu bir katmanla örtülü olan taşın içinden çıkan mor, pembe ve beyaz kristallerin yüksek kalite standartlarına sahip olduğu görülüyor. Bu tür oluşumlar, içerdikleri mineral yoğunluğuna, renk doygunluğuna ve kristal büyüklüğüne göre yarı değerli taş kategorisinde sınıflandırılıyor. Özellikle berraklığı yüksek olan parçalar, mücevherat sektöründe ve dekoratif objelerin yapımında ham madde olarak kullanılıyor.

MİLYONLARCA YILDA OLUŞUYOR

Uzmanlar, bu taşların değerini belirleyen en önemli unsurun milyonlarca yıl süren oluşum süreci olduğunu ifade etti. Volkanik hareketlilik sonrası kayaç boşluklarına sızan mineralli suların kristalleşmesiyle meydana gelen bu "hazine" görünümlü yapılar, doğada nadir bulunmaları nedeniyle yüksek piyasa değerine sahip olabiliyor. Taşın dış kabuğu, içindeki bu kıymetli mineral yapısını dış etkenlerden tamamen koruyarak bozulmadan günümüze ulaşmasını sağlıyor.