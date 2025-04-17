Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından ismi X olmuş ve birçok politika da değişime uğramıştı.

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok isim de sansür uygulamalarından kaçınmak için Bluesky'a geçmişti.

Ancak İfade Özgürlüğü Derneği'nin bir projesi olan EngelliWeb'e göre; 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de Bluesky'ın birçok hesabı ilk kez engellediğini duyurdu.

İLK ERİŞİM ENGELİ GELDİ

59 hesabın millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle çeşitli hakimlikler tarafından erişime engellendiği, 13 hesabın Bluesky tarafından Türkiye’den görünmez kılındığı belirtildi. İlk kez bir paylaşım da Bluesky tarafından görünmez kılındı.

Böylece Bluesky da sansürden nasibini almış oldu.