Sağlıklı yaşam denildiğinde akla gelen ilk kurallardan biri hiç şüphesiz "Günde en az 8 bardak su içmelisiniz" cümlesidir. Neredeyse bir dogma haline gelen bu bilgi, nesillerdir kulaktan kulağa yayılıyor. Ancak bilim dünyasından gelen son açıklamalar, ezberleri tamamen bozuyor: Günde 8 bardak su içmek, herkes için geçerli kesin bir bilimsel kural değil.

Bu ünlü kuralın kökeni aslında 1940'lı yıllara, yani neredeyse 80 yıl öncesine dayanıyor. O dönemde yapılan beslenme tavsiyelerinde, bir yetişkinin günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık 2,5 litre olduğu belirtilmişti.

8 BARDAK SU EFSANESİ NEYE DAYANIYOR?

Ancak o dönemki raporlarda çok önemli bir detay vardı ve bu detay zamanla unutuldu: "Bu miktarın büyük bir kısmı, yediğimiz yiyeceklerin içindeki sudan karşılanır." Yani her gün bardak bardak saf su tüketme zorunluluğu, aslında bir nevi kulaktan kulağa yayılırken yanlış anlaşılan bir bilgiye dönüştü. Nitekim 2002 yılında yapılan devasa bir bilimsel literatür taraması da bu kuralı herkes için zorunlu kılacak hiçbir güçlü kanıt olmadığını ortaya koydu.

TEK BİR ÖLÇÜ HERKESE UYGUN MU?

Bir insanın ne kadar suya ihtiyaç duyduğu; yaşına, cinsiyetine, kilosuna, yaptığı spora ve hatta yaşadığı şehrin hava sıcaklığına göre tamamen değişkenlik gösterir.

-Masa başında, klimalı odada çalışan bir insan ile,

-Yaz sıcağında sahada aktif olarak koşturan bir insanın su ihtiyacının aynı olması biyolojik olarak imkansızdır.

Dünyaca ünlü bilim akademileri (National Academies), sağlıklı bir erkeğin günlük toplam su ihtiyacını 3,7 litre, kadınınkini ise 2,7 litre olarak açıklıyor. Ancak buradaki sihirli kelime "toplam". Bu miktara gün içinde içtiğiniz çay, kahve, çorba, yediğiniz karpuz, salatalık veya diğer tüm yiyeceklerden aldığınız su da dahil.

VÜCUDUNUZUN GİZLİ SİNYALLERİNİ TAKİP EDİN

Peki, doğru miktarda su içip içmediğimizi nasıl anlayacağız? Cevap çok basit: Telefon uygulamalarındaki sayaçlara değil, vücudunuza kulak verin.

-Susuzluk Hissi: Sağlıklı bir vücut, suya ihtiyaç duyduğunda size zaten en net sinyali (susama hissi) gönderir.

-İdrar Rengi Kontrolü: En pratik yöntem budur. İdrar renginiz açık sarı veya şeffafa yakınsa vücudunuzun su seviyesi harika demektir. Eğer koyu sarıysa, ağzınız kuruyorsa veya hafif bir baş ağrısı varsa, bu durum "Hemen bir bardak su iç" alarmıdır.

"Çok su içmenin zararı olmaz" düşüncesi de tıbbi bir yanılgıdır. Kısa sürede, vücudun tolere edebileceğinden çok daha fazla su tüketmek, kandaki sodyum dengesini altüst ederek hiponatremi adı verilen ölümcül bir tabloya yol açabilir. Sabit bir bardak sayısına takılıp kendinizi zorlamak yerine; bedeninizi dinleyin, hareketli günlerde ve sıcak havalarda su tüketiminizi artırın, gerisini vücudunuzun muhteşem mekanizmasına bırakın!