Dört parti değiştiren ve sonunda AKP’li olan Ağrı Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, 2024 seçimlerinde belediye başkanı seçildi. Taşkın, köyündeki mera arazisine malikane yaptırdı, ruhsat almadı, evin çevresine yedi metrelik duvar örüldü, 360 derece görüşlü kameralar yerleştirildi, Ahlat mermerinden kemer kapı yapıldı.

Ahlat mermerinden kemerli kapı

Malikaneye giriş Ahlat taşından yapılma kapıdan...

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Kerem Altünay isimli vatandaş, 25 Ağustos 2026’da Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’na, belediye başkanının kaçak ev yaptırdığını ihbar etti. “Kamu gücünü kendi lehine kullanarak mera alanına yapı inşa etti. Belediye araç ve işçileri şahsi işinde kullanıyor” dedi.

Yeşillikler içindeki yol, kaçak malikaneye gidiyor. Abdulhalik Taşkın’ın kaçak malikanesi meranın tam ortasında.

Ancak dilekçe sürüncemede kaldı, Patnos Kaymakamına siyasi baskı yapılınca, komşu ilçe Tutak Kaymakamlığı vekaleten şikayeti işleme koydu. Köyde kadastro teknikeri inceleme yaptı, “14 bin 405 metrekarelik (yaklaşık 2 futbol sahası) alana tecavüz edildiği” yönünde tutanak tutuldu. Kaymakamlık “Mütecaviz Abdulhalik Taşkın’ın mera üzerindeki tecavüz ve haksız müdahalesinin menine karar verdi.

Abdulhalik Taşkın bugüne kadar DP, LDP, SP ve AKP olmak üzere 4 ayrı parti değiştirdi.

AĞANIN SAVUNMASI: ŞATO DEĞİL

AKP’li Başkan Abdulhalik Taşkın, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine “Beni şikayet edenler daha önce belediyede çalışan ve işten çıkarılanlar, kuyruk acısı olduğu için iftira atıyorlar. Köydeki evlerin yüzde 80’i merada yapılmış, hangisi tapulu? Bizim buralar böyle. Belediyenin bir çivisi bile kullanılmadı. Öyle şato filan değil iki katlı 150 metrekare bir yer” dedi.