Uçak yolculuklarında kabin ekibini gizli gizli çileden çıkaran o alışkanlık sonunda ifşa oldu. Çoğu yolcu yardımseverlik ya da hız amacıyla yapıyor ama aslında bu durum hem uçuşun gecikmesine hem de personelin sağlığının riske girmesine neden oluyor. Bir hostesin "Yalvarırım yapmayın!" dediği o bavul hatasının detayları, bir sonraki uçuşunuzda bakış açınızı değiştirecek.

Hosteslerden Yolculara Bavul İsyanı

Uçağa bindiğinizde baş üstü dolabına bavulunuzu eğer sapı içeriye, tekerlekleri dışarıya gelecek şekilde koyuyorsanız, kabin ekibinin "kara listesine" girdiniz demektir. İsimsiz bir uçuş görevlisi, yolcuların bilmeden yaptığı bu hatanın ekipler için tam bir kabus olduğunu belirtiyor: "Lütfen tekerlekleri içeriye gelecek şekilde yerleştirin. O tekerlekler evinizden sokağa, havaalanı yerlerinden tuvaletlere kadar her yere değiyor. Yer açmak için o mikrop yuvası tekerleklere çıplak ellerimizle dokunmak zorunda kalıyoruz!"

'Sandviç Gibi Yerleştirin' Dediler

Bavulun yönü sadece hijyen değil, aynı zamanda uçuş güvenliği ve hız için de kritik. Amerikan Hava Yolları'ndan bir görevli, bavulların dolaba "hamburger değil, sandviç" tarzında, yani diklemesine ve yanlamasına konulması gerektiğini söylüyor. Sapın dışarıda kalması, uçaktan inerken hem sizin hem de arkanızdakilerin işini kolaylaştırıyor. Tekerlekten tutup bavulu çekiştirmek hem zaman kaybına hem de bavulun dengesiz şekilde düşmesine davetiye çıkarıyor.

Uçuşu Geciktiren Mont ve Çanta Krizleri

Hosteslerin bir diğer büyük şikayeti ise montlar ve küçük sırt çantaları. Baş üstü dolapları sadece büyük valizler içindir. Herkes binişini tamamlamadan montunuzu ya da el çantanızı oraya tıkıştırmak, personelin o eşyaların sahibini arayıp aşağı indirmesine neden oluyor. Bu küçük hareket, uçağın kalkış saatini dakikalarca geciktirebiliyor. Görevlilerin tavsiyesi net: "Montunuzu kucağınızda tutun ya da koltuk altına koyun, herkes yerleştikten sonra boş yer kalırsa yardımcı oluruz."

Bavul Seçimi Hayat Kurtarabilir

Eğer bavulunuzu yukarı kaldırmakta zorlanıyorsanız veya kabin ekibinin işini kolaylaştırmak istiyorsanız, tekerlekli sert valizler yerine "duffel" denilen spor çantaları veya hafta sonu çantalarını tercih edebilirsiniz. Bu çantalar hem daha esnek oldukları için dolaba daha kolay sığıyor hem de hijyenik açıdan (tekerlekleri olmadığı için) personeli zor durumda bırakmıyor.