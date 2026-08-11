Çocukluğundan bu yana yüz yapısı nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan Ebru Erdem, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen görünüşüyle barışarak örnek bir mücadeleye imza attı. Yıllarca herkes tarafından ‘uzaylı’, ‘avatar’ ve ‘engelli’ gibi yaftalarla karşı karşıya kalan Erdem, fiziksel farklılıkların bir engel değil, bir özgünlük olduğunu kanıtlamak için "Avatar Kadın" kimliğiyle farkındalık elçisi oldu.

“HERKES UZAYLI DİYE DALGA GEÇİYORDU”

Çocukluk ve okul yıllarında yaşadığı acı tecrübeleri anlatan Erdem, özellikle anaokulu ve ilkokul döneminde büyük ayrımcılığa uğradığını belirtti. Çevresindekilerin kendisine adeta bir insan değilmiş gibi baktığını vurgulayan genç kadın, "En çok zorbalığa uğradığım dönem küçüklük, anaokulu ve ilkokul dönemleri. İlkokulda çocuklar sürekli ‘uzaylı geldi, uzaylı var sınıfta’ diye çağrışımlar yapılıyordu" ifadelerini kullandı.

"BİR KERE BİLE YÜZÜMÜ YAPTIRMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Sosyal medyada görünüşü yüzünden hâlâ ağır eleştiriler aldığını belirten Erdem, kendisine sürekli estetik operasyon baskısı yapıldığını söyledi. Takipçilerinin "Paran varsa git yüzünü yaptır. Niye böyle duruyorsun? Paran yoksa biz sana verelim, git yüzünü yaptır diyorlar. Ben açıkçası şok içinde okuyorum yorumları" şeklinde tepki gösterdiğini aktaran Erdem, bu baskılara şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben çok memnunum yüzümden. İstersem trilyoner olayım, milyoner olayım, asla yüzümü yaptırmayacağımı söylüyorum ama tabii yine de insanlar konuşuyor. Doğduğumdan beri yüzümü çok seviyorum. Küçükken de çok zorbalığa uğradım. Hala da uğruyorum ama ben yüzümden çok memnunum ve bir kere bile yüzümü yaptırmayı düşünmedim."

EN ÇOK ZORBALIĞI KADINLARDAN GÖRDÜ

Sosyal medya mücadelesinde yalnız yürüdüğünü ve en sert linçleri hemcinslerinden aldığını belirten Erdem, "Kadın kadının yurdu olsa da ben en çok zorbalığı kadınlardan gördüm. En çok linci kadınlar tarafından yedim" dedi.

HEDEFİ AVATAR FİLMİNDE ROL ALMAK

Yıllarca kendisine hakaret olarak kullanılan "Avatar" benzetmesini artık kendi gücüne dönüştüren Erdem, sosyal medyada başlattığı farkındalık akımıyla fiziksel farklılığı olan bireylere özgüven aşılamayı hedefliyor. Tek bir hayali olduğunu belirten "Avatar Kadın", "Avatar keşke Türk yapımı olsaydı. Keşke bir yönetmen gelse dese, direkt gider oynarım. Avatar'ın yönetmenine sesleniyorum. Lütfen beni Avatar filminde oynatın" diyerek çağrıda bulundu.