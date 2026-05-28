Geçen yıl yaşanan sert yükselişle dikkatleri üzerine çeken gümüş bu yıl yatırımcısını hüsrana uğrattı. gri metal için için analistler “talep yıkımı” uyarısı yaptı.

REKOR RALLİ SONRASI VAZGEÇİŞ

UBS’e göre geçen yıl gümüşte görülen yüzde 140’ın üzerindeki baş döndürücü ralli, çeşitli sektörlerde alıcıları alımdan vazgeçirmeye başladı.

Cnbc’de yer alan analize göre gümüşün çok geniş bir endüstriyel kullanım alanına sahip olması, onu altına oranla ekonomik döngüye karşı daha hassas konuma getiriyor.

UBS analistleri, “Fiyatlar mevcut seviyelerde kaldığı sürece talep erozyonunun devam etmesi muhtemel”ifadelerini kullandı.

Gümüş; bilgisayarlar, cep telefonları, güneş panelleri ve otomobiller dahil olmak üzere çok sayıda üründe temel bileşen olarak kullanıldığı için, altına göre ekonomik döngüye daha duyarlı kabul ediliyor.

GÜMÜŞ KULLANIMI AZALIYOR

UBS’in 22 Mayıs tarihli notuna göre, geçen yıl yaklaşık yüzde 140 yükselen gümüş fiyatları birçok sektörde alıcıları alımdan caydırmaya başladı ve yüksek fiyat seviyeleri talep üzerinde baskı oluşturuyor.

MERKEZ BANKALARI TARAFINDAN DESTEKLENMİYOR

Analistler Merkez Bankaları'nın alımlarına vurgu yaparak, “Fiyatlar mevcut seviyelerde kaldığı sürece talep erozyonunun sürmesi muhtemel. Altının aksine, gümüş güçlü merkez bankası alımlarından faydalanmıyor.

Resmi rezervlerde de yer almıyor. Bu nedenle gümüş, özel sektör yatırımları ve endüstriyel talepteki değişimlere karşı daha kırılgan ve muhtemelen altının gerisinde kalacak.” ifadelerini kullandı.

“CAZİP OLMAYAN BİR POZİSYON”

UBS, mevcut yatırım görünümünün yüksek oynaklığa karşı yatırımcılara yeterli getiri sunmadığını söyleyerek, gümüşü hâlâ “cazip olmayan” bir pozisyon olarak değerlendirdi.

Gümüşteki dikkat çekici yükseliş, bu yıl 28 Ocak’ta ons başına 120 dolar seviyesinin aşılmasıyla zirveyi gördü. Fakat daha sonra gelen sert satış dalgasıyla fiyatlar tek bir günde yaklaşık yüzde 30 düştü.

Fiyatlar 20 Mart’ta görülen 2026 dip seviyesi olan 67,60 dolardan toparlansa da İran savaşı öncesindeki seviyelerin hâlâ oldukça altında hareketleniyor.

Hem spot gümüş hem de gümüş vadeli işlemleri mayıs ayında yükselerek 14 Mayıs’ta ons başına yaklaşık 87 dolar seviyesinde işlem gördü. Fakat sonraki satışlarla beraber fiyatlar son iki haftada 75-78 dolar bandında dengelendi.

“FİYAT HAREKETİ ALTINDAN AYRIŞABİLİR”

HSBC analistleri de gümüşün “temel olarak aşırı değerli” olduğunu ve fiyat hareketinin altından ayrışabileceğini vurguladı.

Yayımlanan notta şu ifadelere yer verildi:

“Bize göre gümüş hâlâ aşırı değerli olduğu için yukarı yönlü hareket alanı sınırlı.

Altın fiyatları belirleyici olmaya devam edecek ancak altın/gümüş oranının genişlemesini bekliyoruz. Bu da altın yükselse bile gümüşün geri çekilmesine izin verebilir.”

FED’İN FAİZ POLİTİKASI ETKİLİ OLACAK

Cnbc haberinde yer verilen Macquarie analistleri de gümüş fiyatlarında güçlü bir toparlanma ihtimaliufukta görünmüyor.

Stratejistlere göre ABD Merkez Bankası’nın 2027’nin ilk yarısında faiz artırması tahmin ediliyor. Bu durum da değerli metal fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı meydana gelebilir.

Macquarie oynaklığın devam edebileceğini söyleyerek, “Yılın geri kalanında ortalama gümüş fiyatlarının bu seviyelerde kalmasını beklesek de, Orta Doğu’daki durum çözülene kadar oynaklık sürecek. Makroekonomik görünümün daha da kötüleşmesi halinde ise ciddi aşağı yönlü risk bulunuyor.” ifadelerini kullandı.