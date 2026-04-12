Japon Yeni’nin döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle artan turist akını, ülkenin doğal miras alanlarında "aşırı turizm" kaynaklı sorunları beraberinde getirdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Osino Hakkai göletleri, kristal berraklığındaki sularına şans getirmesi inancıyla atılan madeni paralar nedeniyle kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Yetkililer, bugüne kadar göletlerden yaklaşık 50 bin adet madeni para çıkarıldığını açıkladı.

ŞİMDİYE KADAR 50 BİN SİKKE BULUNDU

Fuji Dağı’ndan gelen yeraltı sularıyla beslenen sekiz kaynak göletinden oluşan komplekste, özellikle su akıntısının en güçlü olduğu Wakuike Göleti'nde ciddi hasar saptandı. Olağanüstü temizliğiyle bilinen göletlerin dibinde biriken binlerce madeni paranın, doğal görünümü bozduğu ve su kalitesi üzerinde uzun vadeli endişelere yol açtığı bildirildi. 2016 yılında gönüllü dalgıçlarla yapılan temizlik operasyonunda tek seferde 18 binden fazla sikke toplandığı kaydedildi.

YASAL UYARILAR SONUÇ VERMEDİ

Köy yönetimi tarafından Japonca, İngilizce, Çince ve Korece dillerinde hazırlanan uyarı levhalarına rağmen, para atma uygulamasının devam ettiği belirtildi. Ulusal doğal anıt statüsünde olan göletlere yabancı madde atmanın "Kültürel Miras Koruma Yasası"nı ihlal edebileceği vurgulanırken, yerel yetkililer durumun bir "kedi-fare oyununa" dönüştüğünü ifade etti. Toplanan paraların yerine kısa sürede yenilerinin atılması üzerine strateji değişikliğine gidildi.

BAĞIŞ KUTUSU ÇÖZÜMÜ DEVREDE

Mart 2026 itibarıyla geleneksel uyarıların yetersiz kaldığına karar veren köy sakinleri, göletlerin etrafına özel bağış kutuları yerleştirme kararı aldı. Bu kutuların, ziyaretçilerin para bırakma isteğine alternatif bir alan oluşturması hedefleniyor. Yapılan son su kalitesi testlerinde henüz kimyasal bir anormallik saptanmasa da, yetkililer bu uygulamanın durdurulmasının doğal dengenin korunması açısından kritik önem taşıdığını yineledi.