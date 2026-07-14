Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 7-8 temmuz tarihinde Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’de ABD Başkanı Donald Trump’a, özel altın kaplama bir revolver tabanca ve mühimmat hediye ettiği iddia edildi. Middle East Eye sitesinin birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre Erdoğan, zirveye katılan tüm NATO liderlerine benzer kişiselleştirilmiş tabancalar takdim etti. Ancak sadece Trump’a verilen modelde altın kaplama detaylara yer verildiği öne sürüldü.

Bu silahın altın kaplama olanı Trump’a verildi.

SADECE ONA ÖZEL

ABD federal kuralları gereği, değeri 525 doları aşan yabancı hediyeler, alıcı tarafından hükümete bedeli ödenmediği sürece devlet malı sayılıyor. Bu doğrultuda Trump’ın, tabancayı elinde tutmak istemesi halinde değerlendirilen piyasa değerini ABD hükümetine ödemesi ya da silahı devlete teslim etmesi gerekecek.

Kaynaklar, hediye edilen silahın Türkiye’de üretilen Gümüşay .357 Magnum revolver ile tamamen aynı olduğunu ve üzerinde Türk bayrağı ile NATO logosu bulunan ahşap bir kutu içinde sunulduğunu belirtti. Trump, altın eşya sevdiğini daha birçok kez dile getirmişti.